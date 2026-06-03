Here’s every Xiaomi model getting the HyperOS 4

In the coming months, the Android 17-based HyperOS 4 will roll out to numerous Xiaomi, Redmi, and Poco devices.
The Chinese giant is already working on its next major OS version. Its global beta rollout is expected in July or August 2026, while the stable versions might debut in August and September. Ultimately, a wider rollout for older Xiaomi, Redmi, and Poco devices could happen in late 2026.
Amid the wait, speculation about the models getting the update intensifies. While the brand has yet to announce which devices will receive the upgrade, we have compiled a list of possible models that might get HyperOS 4 based on Xiaomi’s update policy.
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Turbo 5
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15A
- Redmi A7
- Redmi A7 Pro
- Redmi A7 Pro 4G
- Redmi A5
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 9.7
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Special
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14S
- Poco Pad X1
- Poco Pad M1
- Poco Pad C1
- Poco M8
- Poco M8s
- Poco M8 Pro
- Poco M7 4G
- Poco M7 Plus
- Poco C85
- Poco C85 4G
- Poco C85x
- Poco C81
- Poco C81 Pro
- Poco C81x
- Poco C71
- Poco F8 Pro
- Poco F8 Ultra
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco X8 Pro
- Poco X8 Pro Max
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6 Pro